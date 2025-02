Venezia, Radu: «Crediamo alla salvezza, qui per dimostrare quanto valgo. Su Stankovic dico questo»

Le parole di Ionut Radu, nuovo portiere del Venezia, nella conferenza stampa di presentazione con i veneti. Tutti i dettagli in merito

Ionut Radu, dopo l’addio all’Inter, ha parlato nella conferenza stampa di presentazione al Venezia.

VENEZIA – «Sapevo che era la piazza giusta dove poter dimostrare il mio valore. Ho parlato con Filip Stankovic, che è come un fratello minore per me e lui mi ha parlato di quanto si sia trovato bene qui. La sfortuna di uno può essere la fortuna di un altro nel calcio, ma è ovvio che mi dispiace tanto per lui e cercherò di dimostrare il mio valore continuando quanto di buono fatto da lui. Ho trovato un ambiente molto sano, con persone che ti danno tutto e ti fanno dare tutto, non abbiamo scuse da questo punto di vista perché abbiamo persone che lavorano costantemente per farci rendere al meglio. Abbiamo una squadra molto forte. Mi piace il modo con il quale il mister vuole giocare, mi piace tutto. Dobbiamo solo essere più concreti, ma questa cosa arriverà, arriverà la partita giusta che farà scattare la scintilla per toglierci grandi soddisfazioni».

ERRORE CON IL BOLOGNA – «Me lo sono portato dentro per un po’ di tempo, ma la vita ha momenti belli e meno belli, poi bisogna andare avanti e cerco di focalizzarmi sull’attualità e sul fare bene, ho cercato di cancellare quella serata».

DI FRANCESCO – «Il mister ci dà fiducia, ci chiede di giocare sempre, questo ci dà grande fiducia in noi stessi. Le sue idee sono molto chiare e se continuiamo così ci toglieremo belle soddisfazioni. Ho parlato subito con lui al telefono, mi ha chiesto come sto, io gli ho detto che stavo bene. Poi sono venuto qua, mi ha spiegato un po’ le sue idee ed io ho cercato di metterle subito in campo».

SALVEZZA – «Se non ci credessimo non saremmo qui a parlare. Come dicevo abbiamo tutti i presupposti per fare bene. Non abbiamo scuse, questo mi motiva ogni giorno. Ho trovato un gruppo molto carico, sappiamo quello che dobbiamo fare, sappiamo che ci basta solamente un episodio per dare una svolta alla stagione».

INZAGHI, CONTE E MOTTA – «Tutti gli allenatori mi hanno insegnato tanto, loro tre avevano tutti tanta voglia di vincere e me l’hanno trasmessa. Conte viveva per il calcio, solo per il calcio e la vittoria, per la voglia di far vedere di essere forte e di raggiungere quello che voleva nella vita. Poi la professionalità, da parte di tutti e tre. Thiago Motta l’ho avuto agli inizi al Genoa e sono contento per lui, si merita di essere dov’è».