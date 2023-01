Verona-Braaf, accordo in chiusura: manca il sì del giocatore

Il Verona potrebbe presto accogliere un nuovo innesto in attacco, Sogliano è in chiusura per Braaf del Dortmund

Il Verona potrebbe presto accogliere un nuovo innesto in attacco, Sogliano è in chiusura per Braaf del Dortmund.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, mancherebbe soltanto il sì del giocatore per iniziare una nuova avventura in Italia. Il classe 2002 aveva già giocato in Serie A con l’Udinese e ora potrebbe tornarci.