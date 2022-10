La posizione in classifica non è delle migliori, ma Cioffi è convinto del Verona: «Siamo un gruppo unito, le basi ci sono»

Nonostante la sconfitta, l’Hellas Verona visto ieri contro l’Udinese ha fatto una ottima impressione, migliore sicuramente della posizione di classifica che occupa. Per questo motivo il tecnico degli scaligeri, Cioffi, non si scompone e indica la via per andare avanti. Di seguito le sue parole a Sky Sport.

«Le basi comunque ci sono, ma fa male che un episodio ci abbia condannato. Ma bisogna andare avanti e lavorare. La voglia di invertire la rotta c’è. Al di là di tutto io chiedo sempre coraggio ai miei ragazzi. L’Udinese è una squadra di squilibrio: ha qualità e grande palleggio però lascia tanti spazi. E quindi attaccare quegli spazi secondo me ci avrebbe potuto regalare qualcosa. L’Udinese così in alto in classifica? Se è ad un punto dalla vetta è merito di Sottil. Ma io sono felicissimo e straconvinto della scelta Hellas, sapevo che c’era da soffrire: siamo tutti coesi e sono sicuro che ce la facciamo».