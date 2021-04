Il tecnico del Verona Ivan Juric ha diramato la lista dei convocati in vista della gara di questo pomeriggio in casa della Sampdoria. Fuori Kalinic

Fuori Nikola Kalinic che come confermato ieri dal tecnico ha accusato un problema in allenamento che lo costringe un nuovo stop. Out anche Magnani e, a sorpresa, Veloso.

I CONVOCATI – Silvestri, Dimarco, Faraoni, Lovato, Barák, Lazović, Salcedo, Favilli, Borghetto, Udogie, Ilić, Çetin, Ceccherini, Rüegg, Zaccagni, Günter, Berardi, Pandur, Dawidowicz, Sturaro, Bessa, Tamèze, Colley, Lasagna.