Verona Inter, Chivu studia le possibili rotazioni e il turnover: fiducia a Sucic, chance dal 1 minuto per Carlos Augusto e Bonny

Verona Inter: Sucic confermato, Chivu valuta il turnover con Carlos Augusto e Bonny titolari. Le ultimissime notizie

Dopo il netto successo contro la Fiorentina, l’Inter si prepara a tornare in campo domenica alle 12.30 al Bentegodi contro il Verona. Una sfida da affrontare con attenzione per la squadra di Cristian Chivu, chiamata a gestire le energie in vista del prossimo impegno di Champions League contro il Kairat.

Secondo Sky Sport, il tecnico nerazzurro sta valutando alcune rotazioni senza però stravolgere l’ossatura della formazione. In difesa confermati Akanji e Bastoni, con De Vrij pronto a rientrare dal primo minuto dopo il turno di riposo. Sulle corsie laterali spazio a Dumfries e Carlos Augusto, quest’ultimo in sostituzione di Dimarco. A centrocampo Calhanoglu guiderà la manovra, affiancato da Barella e dal croato Sucic, che ha convinto per personalità e solidità tattica.

In attacco restano i dubbi maggiori: Thuram è tornato ad allenarsi in gruppo dopo l’infortunio, ma la sua convocazione sarà decisa solo alla vigilia e non è escluso che venga preservato per la Champions. Così, al fianco di Lautaro Martinez, dovrebbe esserci ancora Ange-Yoan Bonny, in crescita dopo le reti contro Roma e Torino.

Grazie a una rosa profonda e ricca di alternative, Chivu può permettersi qualche rotazione senza abbassare il livello complessivo. L’obiettivo resta chiaro: mantenere alta la concentrazione e proseguire la rincorsa in campionato, con lo sguardo già rivolto all’Europa.

LEGGI ANCHE – Thuram Inter, l’attaccante ritrova la forma migliore: il francese migliora, Chivu scioglie i dubbi domani? Le ultimissime