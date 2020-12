Verona, la squadra si riposa: la data del ritorno in campo

Dopo l’ultima partita del 2020, l’Hellas Verona si gode le vacanze natalizie e tornerà ad allenarsi domenica

Nonostante l’ultima partita dell’anno non sia stata fortunata, con la sconfitta casalinga contro l’Inter, l’Hellas Verona può comunque ritenersi soddisfatto per il 2020 che sta terminando. Ora la squadra gialloblù si prenderà tre giorni di pausa, per ricaricare le pile e rilassarsi.

Juric ha concesso ai suoi ragazzi oggi, Natale e Santo Stefano come giorni di pausa. Il Verona tornerà in campo domenica prossima, al centro sportivo di Peschiera del Garda.