Verona Lazio, nuovi problemi per DAZN: ecco il messaggio

Verona-Lazio, ancora problemi tecnici per DAZN: primi dieci minuti del secondo tempo senza la telecronaca

Ancora disservizi per DAZN. Nel match tra Verona e Lazio, il secondo tempo è iniziato con un fastidiosa interferenza al posto della voce dei telecronisti, il problema si è poi prolungato per i primi dieci minuti della ripresa.

Mentre in sovraimpressione compariva il messaggio: «Ci scusiamo per il problema tecnico. Stiamo facendo tutto il possibile per ripristinare il servizio», in sottofondo potevano sentirsi i rumori provenienti dal campo. Il problema è stato successivamente risolto, ma DAZN si è trovata – nuovamente – a scusarsi coi suoi utenti.