Verona, Setti: «C’è il nostro forte interesse per Benassi e Vlahovic»

Il presidente del Verona, Maurizio Setti, ha parlato in esclusiva ai microfoni di TMW sul mercato del club

Maurizio Setti, presidente del Verona, ha parlato del mercato del club ai microfoni di Tuttomercatoweb. Ecco le sue dichiarazioni:

MERCATO – «Questo mercato è diverso e difficile, cercheremo di fare una squadra per salvarci. Sono arrivati Magnani e Ruegg, dovrebbe arrivare un altro giocatore francese. Si va avanti, pian piano si fa la rosa. Il problema è che c’è poco tempo per assemblare tutti i giocatori perché si partirà già a settembre».

BENASSI E VLAHOVIC – «Ne abbiamo parlato, c’è un ottimo rapporto con la Fiorentina. Se li muovono, c’è il nostro forte interesse. Col nostro tecnico poi potrebbero far bene. Per ora però non sappiamo».

KUMBULLA – «Ci sono tante trattative e interessi, vediamo cosa succede. Vederlo finire in un gran club sarebbe una grande occasione per il ragazzo, ma se rimane non è un problema, è un gran giocatore e lo teniamo volentieri».