Verona Torino: Ansaldi è importante anche difensivamente

Oltre alla classe col pallone, Ansaldi è determinante anche per la fase di non possesso del Torino. Molta intensità nel pressing

Ansaldi è forse il giocatore più importante del Torino in questo periodo. Oltre alla crucialità nella manovra e nella rifinitura, l’argentino sta anche crescendo in quell’attenzione difensiva che spesso Mazzarri gli rimprovera.

Contro il Verona se ne è avuta la dimostrazione, con ottimi interventi in fase di non possesso. Sia nella propria trequarti che nel primo pressing. Un esempio nella slide sopra, in cui si alza per andare ad aggredire Faraoni. L’Hellas non ha soluzioni di passaggio, è costretta al rinvio a causa dell’aggressività granata.