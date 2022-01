Verona, Tudor: «Non mi è piaciuto nulla, ma la situazione Covid ha inciso»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Igor Tudor, allenatore del Verona, ha analizzato la sconfitta dei gialloblù contro la Salernitana: ecco le sue parole

Ai microfoni di DAZN, Igor Tudor ha parlato dopo Verona-Salernitana.

DICHIARAZIONI – «Clima strano, non eravamo più abituati a giocare in uno stadio senza i tifosi. E’ stata una gara particolare, la Salernitana ha iniziato ad attaccare dopo 20 minuti e ha trovato il gol per un rigore che abbiamo regalato. Le statistiche parlano chiaro: noi abbiamo battuto tantissimi angoli senza far gol, loro hanno sfruttato i piazzati. Non mi è piaciuto nulla, ma c’è da dire che anche il Covid ci ha condizionati. A La Spezia eravamo in emergenza e c’è stato un dispendio d’energie non indifferente che abbiamo pagato. Sicuramente non sbloccarla in avvio ha inciso, poteamo indirizzarla subito nel modo giusto. E’ andata così, ora cerchiamo di ripartire subito».