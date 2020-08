Vidal, primi dialoghi con il Barça per svincolarsi: Inter attenta

Vidal, iniziano i dialoghi con il Barcellona per svincolarsi dal contratto che lo lega ai blaugrana fino al 2021. Nei piani l’Italia tra Inter e Juve

NON SOLO INTER- Inter in pole come sappiamo, la società nerazzurra avrebbe dal canto proprio avviato un dialogo con il giocatore al fine di trovare una quadra sull’ingaggio, come riportato da Gianluca Di Marzio. Attenzione però anche alla Juventus.