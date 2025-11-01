Vieira Genoa, clamoroso dietrofront in casa rossoblù! Sarà separazione immediata tra le parti, ecco chi lo sostituirà! Ultimissime

Vieira Genoa: verso la separazione immediata. In pole per la successione ci sarebbe Criscito, affiancato da un tecnico con… Ultime

Nonostante fino a ieri fosse stata confermata la sua presenza in panchina per la prossima sfida contro il Genoa, la situazione ha preso una piega inaspettata. Un vero e proprio colpo di scena ha infatti ribaltato le certezze della vigilia, aprendo a nuovi scenari per la guida tecnica della squadra.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Patrick Vieira sarebbe pronto a lasciare il club rossoblù già nella giornata odierna. La decisione non sarebbe stata unilaterale, ma frutto di una riflessione condivisa: anche l’ex allenatore del Nizza avrebbe infatti riconsiderato la propria posizione, arrivando a un accordo con la società per interrompere il rapporto.

In questo contesto, il nome più accreditato per raccogliere l’eredità del tecnico francese è quello di Domenico Criscito. L’ex capitano del Genoa, amatissimo dalla tifoseria, potrebbe dunque assumere un ruolo di primo piano sulla panchina rossoblù. A riportare questa possibilità è Sky Sport, che sottolinea come la scelta rappresenterebbe un ritorno di grande valore simbolico per l’ambiente genoano.

