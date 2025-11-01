 Vieira Genoa, clamoroso dietrofront in casa rossoblù! Sarà separazione immediata tra le parti, ecco chi lo sostituirà! Ultimissime
Vieira Genoa, clamoroso dietrofront in casa rossoblù! Sarà separazione immediata tra le parti, ecco chi lo sostituirà! Ultimissime

1 minuto ago

Vieira

Vieira Genoa: verso la separazione immediata. In pole per la successione ci sarebbe Criscito, affiancato da un tecnico con… Ultime

Nonostante fino a ieri fosse stata confermata la sua presenza in panchina per la prossima sfida contro il Genoa, la situazione ha preso una piega inaspettata. Un vero e proprio colpo di scena ha infatti ribaltato le certezze della vigilia, aprendo a nuovi scenari per la guida tecnica della squadra.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Patrick Vieira sarebbe pronto a lasciare il club rossoblù già nella giornata odierna. La decisione non sarebbe stata unilaterale, ma frutto di una riflessione condivisa: anche l’ex allenatore del Nizza avrebbe infatti riconsiderato la propria posizione, arrivando a un accordo con la società per interrompere il rapporto.

In questo contesto, il nome più accreditato per raccogliere l’eredità del tecnico francese è quello di Domenico Criscito. L’ex capitano del Genoa, amatissimo dalla tifoseria, potrebbe dunque assumere un ruolo di primo piano sulla panchina rossoblù. A riportare questa possibilità è Sky Sport, che sottolinea come la scelta rappresenterebbe un ritorno di grande valore simbolico per l’ambiente genoano.

