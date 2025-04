Vieri, malore in vacanza: l’ex attaccante ricoverato in ospedale alle Maldive. Il suo racconto dell’episodio

In vacanza alle Maldive, ha vissuto un momento di paura Christian Vieri, ex attaccante della nazionale italiana oltre che di diversi club italiani e non, tra i quali Atalanta, Lazio, Inter, Juventus e Milan.

L’ex bomber, infatti, ha accusato un malore mentre si trovava nell’arcipelago con la moglie e le due figlie. Situazione che ha costretto la sua famiglia a interrompere immediatamente la trasferta come raccontato attraverso le storie di Instagram.

«Tre giorni fa vado dal medico, mi sente i polmoni e mi dice: il sinistro è a posto, il destro fischia un pochettino. Ho detto, di rigore? Sto prendendo l’antibiotico, vacanza finita».

Situazione raccontata anche dalla moglie, Costanza Caracciolo: «È partito già debilitato, pensavamo che il mare e il sole l’avrebbero aiutato, ma invece ha passato gran parte del tempo a letto, con la tosse che peggiorava giorno dopo giorno».