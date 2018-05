Vieri polemico con l’Inter: «Non c’è il mio nome? Lo metto io» – VIDEO

Bobo Vieri prima di scendere in campo nella partita di addio al calcio di Pirlo si è accorto che il suo nome non era presente sulle pareti dello spogliatoio dell’Inter. L’ex attaccante accusa: «Non c’è perché sono in causa con loro»

Bobo Vieri settimana scorsa ha partecipato alla “Notte del Maestro“, ovvero la partita di addio al calcio giocato di Andrea Pirlo a San Siro. Prima del match l’ex attaccante ha come sua abitudine colto l’occasione per condividere su Instagram alcuni momenti di intimità con i suoi amici ed ex colleghi come Antonio Cassano, Marco Borriello, Gennaro Gattuso e Ronaldo. La maggior parte dei video pubblicati sul social network sono stati di carattere decisamente scherzoso ma c’è stato un momento in cui il volto di Bobo si è decisamente rabbuiato. Il “re di Formentera” si è accorto che all’interno dello spogliatoio dell’Inter erano presenti sulle pareti i nomi di diverse leggende nerazzurre come Javier Zanetti e Diego Milito ma non il suo. «Non ci sono perché sono in causa con l’Inter», ha sottolineato polemico Vieri. L’ex centravanti della Nazionale ha quindi appeso un foglio con il suo nome e il numero 32.

Nel 2012 Vieri ha fatto causa all’Inter e Telecom accusandole di averlo spiato con pedinamenti e acquisizione di tabulati telefonici durante la sua esperienza in nerazzurro.