Villarreal Atalanta, settore ospiti aperto: ondata nerazzurra in Spagna

In vista dell’esordio in Champions League contro il Villarreal, i tifosi dell’Atalanta si preparano a invadere la Spagna

Come consuetudine, dopo la sosta per le Nazionali di settembre ecco cominciare anche la Champions League. E il per il terzo anno consecutivo, nella massima competizione europea ci sarà anche l’Atalanta. I nerazzurri giocheranno la prima partita del girone martedì 14 in casa del Villarreal, ma non saranno soli.

La UEFA ha riaperto alle trasferte europee e, come riportato da L’Eco di Bergamo, la squadra di Gasperini sarà accompagnata da un’onda di tifosi pronta a invadere la Spagna. Il settore ospiti dell’Estadio de la Ceramica sarà aperto per 700 persone; posti che quasi sicuramente andranno esauriti.