Villarreal, Emery: «Non sarà come all’andata. Bayern favorito in un caso»

Il tecnico del Villarreal Emery ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida valevole per il ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco. Le sue parole.

EMERY – «Sarà una partita molto diversa rispetto a quella con la Juve e dell’andata, più complicata. Quello che abbiamo fatto la scorsa settimana non basterà a Monaco, dovremo fare ancora meglio. Dobbiamo sapere cosa fare e come rispondere in ogni momento. Dobbiamo mostrare al Bayern un enorme rispetto. Sappiamo che sono abituati a segnare tanti gol in casa e per loro è normale. Hanno anche rispetto per noi, ma sanno che se danno il meglio di sé sono i favoriti per la vittoria. Si sentiranno forti e ottimisti giocando in casa».