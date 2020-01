Vinicius Jr: «Al Real un giorno sei Pelè, un altro non vali nulla»

Vinicius Junior, stellina del Real Madrid, ha parlato alla rivista brasiliana Placar della sua esperienza fino a questo punto alle merengues

«Marcelo mi aveva già avvertito. Qui un giorno sei Pelé e l’altro non vali niente. Di solito all’esterno appaio calmo, ma mi innervosisco dentro. Nel mio debutto col Flamengo ero spaventato a morte, non volevo toccare la palla. Io sono fatto così, ma non perdo mai la mia allegria. Credo che le cose arrivino in maniera naturale, anche i gol»