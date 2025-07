Vinicius Junior saluta il Real? Perez ha già in mente il sostituto: Haaland

Vinicius vicino all’addio al Real Madrid? Le Merengues hanno già in mente il nome del sostituto: Perez vuole Haaland

Il rinnovo di Vinicius Junior con il Real Madrid potrebbe trasformarsi in uno dei casi più spinosi dell’estate. L’attaccante brasiliano, 25 anni, avrebbe già trovato un’intesa di massima per prolungare il contratto attualmente in scadenza nel 2027, ma tutto si sarebbe improvvisamente bloccato. Il motivo? Le richieste economiche del giocatore, che punta a raggiungere lo stesso livello salariale di Kylian Mbappé, comprensivo di un ricco bonus alla firma.

Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, il club non sarebbe disposto ad assecondare queste pretese. I vertici delle merengues, infatti, preferirebbero rinviare la discussione a dopo le vacanze, quando affronteranno il tema direttamente con il giocatore. Nessuna rottura, ma neppure un accordo imminente. E intanto resta sullo sfondo un osservatore silenzioso ma pericoloso: l’Arabia Saudita.

Secondo fonti spagnole, alcuni club sauditi avrebbero già fatto sondaggi per Vinicius, mettendo sul piatto cifre folli: un’offerta da un miliardo di euro a stagione per il brasiliano, più 350 milioni di euro al Real Madrid per il suo cartellino. Al momento sembra un’ipotesi remota, ma la proposta esiste e può cambiare gli equilibri in un attimo.

In questo contesto, arriva l’indiscrezione di Cadena SER: nel caso in cui il rinnovo con Vinicius non andasse a buon fine, il Real Madrid avrebbe già individuato il sostituto ideale. Si tratta di Erling Haaland, il centravanti norvegese del Manchester City, da tempo sogno proibito di Florentino Perez. Il Real potrebbe puntare su di lui sfruttando gli eventuali introiti della cessione di Vinicius, in una sorta di passaggio di consegne tecnico e mediatico.

Non è la prima volta che il nome di Haaland viene accostato ai blancos: già prima del suo approdo in Premier League, il club spagnolo aveva tentato di portarlo a Madrid. Ora, con lo scenario legato a Vinicius in evoluzione, quel sogno potrebbe tornare ad avere fondamenta più concrete.