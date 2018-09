Enigma Virtus Entella: riammessa in Serie B ma ha già giocato in C

Il Coni ha riammesso la Virtus Entella in Serie B che però hanno già esordito in Serie C contro il Gozzano

Ennesimo colpo di scena nel thriller della Serie B 2018/2019. La Virtus Entella è stata ri-ammessa in cadetteria. Non è uno scherzo o una fake news. Il Collegio di Garanzia dello Sport, riunito in prima sezione, al termine della udienza tenutasi oggi, ha riconosciuto la “legittimazione processuale” della Virtus Entella e ha determinato che la sanzione afflittiva irrogata al Cesena nel giudizio di primo grado del processo per le plusvalenze fittizie con il Chievo sia eseguita nel campionato 2017-2018.Ma facciamo un passo indietro per provare a dare un senso a questa assurda storia.

A luglio il club romagnolo era stato sanzionato con un -15, ma nel campionato 2018-19, mentre i veneti avevano ottenuto l’improcedibilità e la fissazione di una nuova udienza addirittura al 12 settembre. Ma nei cinquanta giorni trascorsi tra il primo e il secondo dibattimento, il Cesena è fallito, tirandolo fuori dal processo e facendo cadere nel vuoto le rivendicazioni dell’Entella. Il club ligure aveva subito fatto ricorso al Collegio di garanzia del Coni, che ora le dà ragione. Con una conseguenza che a questo punto sembra del tutto logica: l’Entella ritrova la Serie B, ma nel frattempo ha già esordito nel campionato di C, lunedì sera con il Gozzano. E ora come si fa?