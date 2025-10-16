Vlahovic Juve, contatto tra il suo agente e quella big! L’attaccante serbo è nella lista ristretta di quella squadra per il futuro: le ultimissime

Vlahovic Juve, primi contatti con il Barcellona_ l’agente Ristic incontra Deco. Il serbo tra i candidati per sostituire Lewandowski

Il legame tra Dusan Vlahovic e la Juventus sembra destinato a spegnersi, mentre all’orizzonte si profila una nuova, prestigiosa opportunità: il Barcellona. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’attaccante serbo sarebbe entrato con decisione nei piani del club blaugrana, che lo considera l’erede naturale di Robert Lewandowski.

L’idea blaugrana prende forma

Con il centravanti polacco ormai verso la fase conclusiva della carriera e un contratto in scadenza nel 2026, la dirigenza catalana ha iniziato a pianificare il futuro del proprio reparto offensivo. L’obiettivo è individuare un numero 9 di livello internazionale, capace di raccogliere un’eredità pesantissima. In questo scenario, Vlahovic rappresenta un profilo ideale: giovane ma già esperto, fisico e potente, con un fiuto del gol che lo rende appetibile per qualsiasi top club europeo.

La situazione contrattuale

Il contratto che lega il serbo alla Juventus scade nel 2026 e, al momento, non ci sono margini per un rinnovo. Questo rende l’operazione particolarmente interessante per il Barcellona, che potrebbe approfittarne per inserirsi e, in prospettiva, arrivare al giocatore a parametro zero.

I primi contatti

Secondo indiscrezioni, l’agente di Vlahovic, Darko Ristic, avrebbe già avuto un colloquio esplorativo con i dirigenti blaugrana per sondare richieste economiche e disponibilità del giocatore. Un passo che trasforma quella che sembrava soltanto un’ipotesi in una pista di mercato concreta.

La posizione della Juventus

A Torino la sensazione è di rassegnazione: la società vorrebbe monetizzare già a gennaio per evitare di perdere il giocatore a zero, ma la volontà di Vlahovic sembra orientata ad attendere la scadenza per massimizzare il proprio ingaggio. Quel che è certo è che la corsa al serbo è ufficialmente iniziata, e l’interesse di un colosso come il Barcellona non fa che confermare lo status di Vlahovic come uno dei pezzi più pregiati del mercato europeo.

