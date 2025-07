Vlahovic Juventus, c’è la rivelazione: lascerà i bianconeri in estate! Tutte le novità sul futuro dell’attaccante

Vlahovic Juventus, arriva una clamorosa rivelazione: lascerà i bianconeri questa estate! Ecco le novità sul futuro del serbo

Su TMW, il direttore Niccolò Ceccarini ha dato nuovi e freschi aggiornamenti di mercato Juventus sull’attacco e molto altro. I bianconeri ora sono alle prese anche con la questione Vlahovic. Le sue dichiarazioni:

OSIMHEN E… VLAHOVIC – «Anche la Juventus sta cercando di sistemare la rosa in vista della prossima stagione. In attacco l’arrivo di David non ha certo fermato il progetto Osimhen. Anche perché la questione Vlahovic è aperta e la sensazione è che sia difficile andare avanti insieme nonostante un contratto fino al giugno 2026. I bianconeri non hanno però abbandonato neanche l’idea di trattenere Kolo Muani ma allo stato attuale il Paris Saint Germain non ha aperto all’ipotesi di un prestito oneroso con diritto di riscatto. La Juventus punta forte sugli esterni e per questo tiene aperti due tavoli».

SANCHO E CONCEICAO – «Da una parte tiene vivi i contatti con il Manchester United per Sancho, dall’altra resta in pressing per Conceicao. Il Porto sembra intenzionato ad abbassare un po’ le sue pretese economiche (fino a poco tempo fa chiedeva i 30 milioni della clausola rescissoria) e magari presto ci potrebbe essere una nuova accelerazione».

CENTROCAMPO – «La Juventus è sempre attiva anche a centrocampo. Tonali resta il sogno ma i bianconeri si sono da tempo anche su altri profili come Ederson e Frattesi, operazioni davvero complicate. E così la ricerca è ripartita. La Juventus infatti sta valutando anche Bissouma, centrocampista maliano, in forza al Tottenham. Ha solo un altro anno di contratto con la società inglese e potrebbe diventare un’ipotesi concreta. La richiesta è tra i 15 e i 20 milioni di euro».

LEONI E COMUZZO – «Se parte Thiaw al Milan, l’idea nel caso sarebbe quella di puntare su giovani italiani e quindi su giocatori come Leoni o Comuzzo che però costano davvero tanto. Il Milan infine pensa anche a Pubil, esterno destro dell’Almeria che ha una valutazione di 15 milioni di euro».