Vlahovic Juventus, presa una decisione molto importante in vista della Fiorentina: le ultime sulle sue condizioni

Vlahovic Juventus, l’attaccante serbo è ancora alle prese con l’infortunio patito in Nazionale. Ecco le ultime sulle condizioni del giocatore

La sosta per le nazionali è terminata e la Juventus si prepara a un doppio impegno cruciale che potrebbe segnare il futuro della nuova gestione tecnica. Luciano Spalletti, subentrato per dare nuova linfa ai bianconeri, ha già messo a punto una strategia precisa per tutelare il suo giocatore più importante: Dusan Vlahovic.

Il tecnico toscano ha valutato con attenzione le condizioni fisiche del bomber serbo, reduce dagli impegni con la Nazionale e con un leggero affaticamento agli adduttori. Per questo motivo, la Juventus sta studiando un piano di rotazioni mirato, in vista del delicato match di Champions League contro il Bodø/Glimt, in programma martedì prossimo. La trasferta in Norvegia presenta insidie importanti: il campo in erba sintetica e le temperature rigide aumentano il rischio di sovraccarichi muscolari. Per tutelare Vlahovic, Spalletti sembra orientato a preservare il centravanti, facendolo riposare in Europa e schierandolo sabato contro la Fiorentina in Serie A, una partita considerata prioritaria per gli obiettivi stagionali del club.

La gestione di Vlahovic non si limita però al campo. Il contratto del centravanti scade a giugno 2026, e a partire dal 1° febbraio DV9 potrà negoziare liberamente con altre squadre. Questa scadenza imminente mette ulteriore pressione sulla società e sul giocatore. L’Amministratore Delegato, Damien Comolli, ha chiarito che la decisione definitiva sul rinnovo verrà presa solo a fine stagione, lasciando a Vlahovic l’opportunità di dimostrare il proprio valore partita dopo partita. Ogni gol, ogni prestazione, sarà fondamentale per convincere la società a prolungare il contratto o per attirare l’interesse dei club europei più importanti.

Il periodo che separa la Juventus dai prossimi due impegni ufficiali sarà decisivo per Vlahovic, sia dentro che fuori dal campo. Da una parte ci sono le sfide sportive, dalla Fiorentina alla Champions League, dall’altra le trattative contrattuali e le valutazioni sul futuro del serbo. La società punta a proteggere il proprio leader offensivo, evitando rischi inutili e monitorando da vicino il suo rendimento.

In sintesi, l’inverno di Vlahovic si annuncia intenso: tra gestione fisica, turnover mirato e l’ombra della scadenza contrattuale, il centravanti dovrà confermare il suo status di punto fermo dei bianconeri. La Juventus, dal canto suo, dovrà bilanciare ambizioni sportive e strategie di mercato, consapevole che il destino di DV9 sarà determinante per il presente e il futuro della squadra.