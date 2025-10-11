Vlahovic Juventus, futuro in bilico: niente addio a gennaio, ma il rinnovo con la Juve è in stallo! Bayern e Barça osservano

Vlahovic Juventus, conferma fino a fine stagione ma rinnovo bloccato: due top club pronti a inserirsi. I dettagli

Il futuro di Dusan Vlahovic sembra sempre più lontano da Torino, anche se non ci saranno scossoni a gennaio. Fabrizio Romano, intervenuto sul suo canale YouTube, ha fatto il punto sulla situazione dell’attaccante serbo, confermando che resterà alla Juventus fino al termine della stagione. Tuttavia, lo scenario di un addio a parametro zero nel 2026 appare ogni giorno più concreto.

PAROLE – «Vlahovic non dovrebbe salutare la Juve a gennaio. La Juve pensa che il giocatore completerà la stagione in bianconero. Il Bayern Monaco è attento sulla situazione Vlahovic a parametro zero nel 2026. È stato seguito anche dal Barcellona ma a parametro zero potrebbe rappresentare un’opportunità per tanti. Sono tutte squadre che osservano ma ancora nessun contatto. Il rinnovo resta ancora bloccato».

Secondo il giornalista, la Juventus non ha intenzione di cederlo nella finestra invernale e si aspetta di averlo a disposizione almeno fino a giugno. Il nodo cruciale resta il rinnovo: al momento i dialoghi sono fermi e lo stallo ha inevitabilmente attirato l’attenzione dei grandi club europei, pronti a cogliere l’occasione di ingaggiare un bomber di livello internazionale senza costi di cartellino.

Tra le società più vigili ci sono Bayern Monaco e Barcellona. I bavaresi, già interessati in passato, considerano Vlahovic un profilo ideale per il futuro del loro attacco e stanno seguendo con attenzione gli sviluppi. Anche i blaugrana hanno iniziato a monitorare la situazione, pur senza aver avviato contatti concreti. Per ora, si tratta di una fase di osservazione, in attesa di capire se la frattura con la Juventus diventerà definitiva.

Per i bianconeri si prospetta dunque un bivio delicato: da un lato la certezza di poter contare sul proprio miglior marcatore fino a fine stagione, dall’altro il rischio di perdere a zero un investimento da oltre 90 milioni di euro. La speranza di un cambio di rotta nelle trattative per il rinnovo resta viva, ma il tempo stringe e i radar delle big d’Europa sono già puntati su Vlahovic.