Vlahovic Juventus, l’infortunio preoccupa Spalletti. Le ultimissime sulle condizioni del giocatore serbo

Vlahovic Juventus, il giocatore ha saltato la sfida contro la Lettonia per l’infortunio. E le sue condizioni sono da verificare per la sfida contro la Fiorentina

Un piccolo campanello d’allarme scuote l’ambiente bianconero: dalla Serbia arrivano notizie che riguardano da vicino Vlahovic. L’attaccante non ha preso parte all’ultima gara della sua nazionale, la vittoria per 2-1 contro la Lettonia, a causa di un problema muscolare accusato durante il ritiro. Si tratta di un sovraccarico all’adduttore, un fastidio che ha convinto lo staff medico serbo, d’accordo con il giocatore, a non correre rischi in una partita ormai priva di valore – la Serbia era già matematicamente eliminata dalla corsa al Mondiale.

Il rientro a Torino, previsto nelle prossime ore, sarà fondamentale per comprendere meglio le sue condizioni. Lo staff sanitario della Juventus valuterà attentamente l’entità del fastidio, ma secondo le prime indiscrezioni filtrate da ambienti vicini alla società c’è moderato ottimismo. Come riportato da Tuttosport, la Juventus spera di avere il suo centravanti a disposizione già dalla prossima sfida di campionato, un appuntamento cruciale che segnerà la ripartenza della stagione dopo la sosta.

L’obiettivo principale è chiaro: arrivare pronti alla sfida contro la Fiorentina, un match sempre particolarmente sentito, soprattutto quando al centro c’è il tema Vlahovic. Sabato 22 novembre, al Franchi, Spalletti vorrebbe contare sul suo numero 9, che nelle ultime settimane ha mostrato segnali di crescita costante. Il serbo sta vivendo un’autentica fase di rilancio: più coinvolto nel gioco, determinante nel nuovo modulo e sempre pericoloso nei pressi dell’area avversaria. I suoi gol sono ritenuti cruciali per raddrizzare un cammino in Serie A segnato da passi falsi, tra cui il deludente 0-0 nel Derby della Mole.

La sosta è stata utile per la Juventus e per Spalletti: tempo per testare la difesa a quattro, recuperare giocatori chiave come Lloyd Kelly e Juan Cabal e migliorare lo stato fisico dell’intero gruppo. Tuttavia, lo stop di Vlahovic rovina in parte la serenità dei giorni di lavoro. Nello stesso match in cui il numero 9 restava precauzionalmente a riposo, Filip Kostic giocava invece tutto l’incontro, brillando nel ruolo di terzino sinistro e dimostrando la buona condizione dei giocatori serbi legati al mondo bianconero.

Spalletti spera che il problema all’adduttore sia soltanto un piccolo intoppo e che i test medici confermino la possibilità di recuperare Vlahovic per la complicata trasferta del Franchi. In casa Juve prevale l’attesa, con la consapevolezza che molto passa dai piedi – e dalla salute – del loro bomber.