Voeller: «Havertz? Sappiamo dell’interesse del Chelsea ma non ci saranno sconti»

Rudi Voeller, direttore generale del Bayer Leverkusen, ha parlato di Kai Havertz stellina delle Aspirine, nel mirino del Chelsea.

HAVERTZ – «Se giocherà contro l’Inter? Certo che giocherà, anche per- ché lo vuole pure lui. Io sono un po’ all’antica: per me una stagione è finita quando finisce tutto. Prima non va via nessuno. Adesso con il Covid ci sono stati trasferimenti prima del termine, ma non da noi».

CHELSEA – «Con il suo talento è sulla lista di tutti i migliori club. Sappiamo dell’interesse di un paio di società, soprattutto del Chelsea, ma per noi la situazione è abbastanza semplice. Ha due anni di contratto, se qualcuno lo vuole alle nostre condizioni, bene, altrimenti resta qui un altro anno e siamo felici. Non sarà facile, ma per un artista come lui non c’è uno sconto Covid».

CAMPIONE DEL FUTURO – «Per me sì, è il migliore che ho visto a Leverkusen, e sono qua da una vita. Abbiamo avuto Emerson, Ballack, Zé Roberto, Kroos, ma lui è sopra. È giovanissimo, può coprire cinque o sei ruoli, è qui da 10 anni. Quando ne aveva 17 avevo chiesto all’allenatore della prima squadra di farlo allenare con i grandi durante la pausa delle nazionali: dopo tre giorni Roger Schmidt non lo ha più fatto tornare tra i ragazzi. Ha talento nei piedi, è un misto tra Ballack e Özil, però di tutti e due ha preso soltanto le cose migliori».