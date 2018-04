Voli per Liverpool-Roma: ecco tutte le info sui biglietti aerei disponibili

Liverpool-Roma all’andata delle semifinali di Champions League 2018: ecco tutte le informazioni riguardanti i voli della Capitale verso la città inglese

Sarà Liverpool-Roma dunque la sfida delle semifinali di Champions League 2018 (leggi anche: SORTEGGIO SEMIFINALI CHAMPIONS LEAGUE: LIVERPOOL-ROMA): l’andata si giocherà proprio in Inghilterra, in quel di Anfield Road, il 24 aprile o 25 aprile prossimi. Logica dunque la domanda da parte dei tifosi giallorossi: ci saranno voli disponibili per la città dei Beatles? Se sì, a che prezzo? Cominciamo a dare un’occhiata agli aerei disponibili per quella data in vista della partita, spulciando le varie compagnie aeree e le loro tariffe. La data ideale per la partenza, nemmeno a dirlo, è quella precedente alla partita: il 23/24 aprile (partendo il giorno stesso si rischierebbe di non arrivare in tempo per il match), mentre la data migliore per il ritorno in Italia, preferibilmente a Roma, è quella del 25 aprile, il giorno successivo alla partita, ancora meglio se in seconda mattinata.

Ebbene, il biglietto più venduto al momento, quindi il più consigliabile in termini di rapporto prezzo/comodità, è quello della compagna aerea inglese Blue Air: partenza da Fiumicino in serata, arrivo poco prima della mezzanotte precedente al giorno del match all’aeroporto John Lennon di Liverpool, classe Economy, bagaglio a mano incluso, per quasi tre ore di volo. Ritorno alle stesse condizioni il giorno successivo la partita, nel pomeriggio, con arrivo a Roma Fiumicino verso le 21: costo complessivo dei biglietti circa 185 euro. Più o meno, in classe economica, tutti i biglietti oscillano più o meno al medesimo prezzo, ma è possibile che nelle prossime ore le varie compagnie aeree mettano insieme qualche offerta speciale appositamente per i tifosi giallorossi. Occhio anche alla possibilità più economica però: vi terremo aggiorni. Nel mentre, potrete avere info aggiuntive sui biglietti relativi alla partita di ritorno (e non solo quella) qui: BIGLIETTI ROMA-LIVERPOOL: LE INFO.

Ricordiamo che sarà possibile trovare informazioni aggiuntive ed occasione anche tramite il sito specializzato Viagogo. Anche lì, a breve, dovrebbero esserci novità riguardanti i voli e gli aerei disponibili per Liverpool direttamente da Roma.