Volto insanguinato e bottiglia di gin: Gazza Gascoigne ci ricasca – FOTO

Non c’è pace per Paul Gascoigne che sembra essere ricaduto nel tunnel dell’alcol

Sembrava esserne uscito di nuovo e invece Paul Gascoigne sembra essere ricaduto nuovamente nel tunnel dell’alcol. Il Sun un Inghilterra ha pubblicato le foto dell’ex biancoceleste visibilmente dimagrito e con delle escoriazioni sul volto che si è procurato inciampando mentre scendeva da un taxi con una bottiglia di gin in mano.

Alcuni passanti hanno chiamato la polizia che lo ha ritrovato a casa e lo ha portato in ospedale per accertamenti. Il suo amico ed ex compagni di squadra Gary Mabbutt conferma il periodo nero che sta vivendo l’inglese: «Ha avuto una ricaduta, purtroppo per persone in questo stato c’è sempre questa possibilità. Andrebbe accudito, ora proveremo a dargli tutto il sostegno necessario per una nuova riabilitazione».