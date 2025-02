Voti Bologna Torino, i Top e i Flop di Vanoli: Elmas tunnel e scavetto, lo applaudono tutti. Biraghi male, Coco continua a concedere gol in sequenza

Voti Bologna Torino, i Top e i Flop della squadra di Vanoli: Elmas tunnel e scavetto, lo applaudono tutti. Biraghi male. I dettagli

Ci vuole un po’ di autolesionismo, forse persino un bel po’ di più del consentito, per passare dalla vittoria alla sconfitta provocando un rigore del tutto evitabile (Casadei il responsabile) e incappando in una sfortunata e maldestra autorete (Biraghi). Il Torino perde a Bologna 3-2 dopo essersi trovato davanti, i Top e i Flop della squadra secondo i giornali di Urbano Cairo sono questi.



I TOP

ELMAS – Nessun dubbio, cambia solo il voto. La Gazzetta dello Sport lo ritiene meritevole del 7,5: «È già nella storia del Toro: debutta, passano tre minuti e magia dell’1-2 con tunnel e scavetto. Fa applaudire tutto lo stadio: grande acquisto». Mezzo voto in meno dal Corriere della Sera: «Ingresso in campo, tunnel e scavetto. Celebra la prima apparizione in granata con un gioiello di rara bellezza, mandando al bar prima Beukema e poi Skorupski. Sì, Vanoli aveva detto bene alla vigilia: Elmas può fare la differenza».



I FLOP

BIRAGHI – Per il Corriere della Sera il neoacquisto proveniente dalla Fiorentina è l’unico da 5: «L’alter ego di Elmas: il macedone crea, l’ex viola disfa poco dopo il suo ingresso in campo. La sua sfortunatissima deviazione condanna il Toro alla prima sconfitta del 2025».

COCO – Per La Gazzetta dello Sport gli insufficienti da 5 sono un po’, ma il difensore è inserito nella casella del peggiore. Motivazione: «Risuona l’allarme arancione: si fa infilare e beffare da Ndoye sull’1-0. Terzo gol di fila preso in tre partite per una sua responsabilità diretta».