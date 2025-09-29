Voti Lecce Bologna: Camarda Top, Kouassi Flop. E Miranda gioca per gli avversari… Le pagelle dei quotidiani sul match del Via del Mare

Il pareggio spettacolare (2-2) tra Lecce e Bologna ha offerto spunti interessanti per le pagelle, con diversi giudizi che divergono tra La Gazzetta dello Sport e il Corriere dello Sport. Se da un lato il giovane Camarda è l’assoluto protagonista, dall’altro alcuni giocatori hanno ricevuto valutazioni molto diverse, evidenziando differenti interpretazioni della loro prestazione.

I TOP DI GIORNATA

Camarda (Lecce): È l’indiscusso migliore in campo per entrambe le testate, ricevendo un eccezionale 7.5 da entrambe. La Gazzetta lo definisce «il bimbo d’oro, zuccata del 2-2: giovane adulto. Con freddezza mette il timbro su una gara condotta più dal Lecce», mentre il Corriere celebra il suo ingresso che lo rende «il più giovane marcatore del Lecce in Serie A. La sua prima rete in A vale tantissimo».

Coulibaly (Lecce): Entrambe le testate gli assegnano un 7.5 (Gazzetta) e un 7 (Corriere), riconoscendone la prestazione maiuscola. La Gazzetta lo descrive come autore di un «1-0 impietoso e anche facile dopo un’azione perfetta, il palo gli strozza il raddoppio. Sempre potente», mentre il Corriere evidenzia come si faccia «trovare al posto giusto, nel momento giusto. Non è poco».

Di Francesco (All. Lecce): La Gazzetta lo premia con un 6.5 per aver «iniziato asfissiando, finito esultando», con «la maledizione dei risultati perduti» che sembra svanita. Il Corriere lo valuta con un 6, apprezzando come le sue mosse tattiche abbiano «ingabbiato Orsolini, limitando la pericolosità offensiva del Bologna».

I FLOP DI GIORNATA

Kouassi (Lecce): È il peggiore in campo senza discussioni, con un 4 dalla Gazzetta e un 4.5 dal Corriere. Per la Gazzetta, la sua è una «prima palla seria: regalata. Seconda: rigore», mentre il Corriere descrive il suo primo tempo come «da brividi», culminato in un «patatrac» con il rigore causato.

Miranda (Bologna): Entrambe le testate lo bocciano con un 4 (Gazzetta) e un 5 (Corriere). La Gazzetta critica che «Pierotti gli salta in testa e poi fa il pasticcio in area che dà la palla per lo 0-1. Si perde Camarda». Il Corriere sentenzia: «Fa l’assist, ma per il gol avversario. L’errore sull’1-0 del Lecce è evidente: devia il pallone al centro dell’area di rigore. È proprio quello che non si dovrebbe mai fare».

Stulic (Lecce): Entrambi i quotidiani concordano sul suo scarso impatto. La Gazzetta gli assegna un 5 evidenziando che “si vede quando “serve” l’azione da gol del Bologna. Il resto? Poco poco», mentre il Corriere con lo stesso voto sottolinea come «lotta tanto, ma fa poco per farsi notare».