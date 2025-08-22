Voti Polissya Fiorentina: Gudmundsson sopra ogni altro. Ma Kean rovina tutto: rosso e 5 in pagella (ma c’è chi lo salva). De Gea e Ndour tra i migliori

Un esordio europeo che sa di sentenza. La Fiorentina di Stefano Pioli ipoteca la qualificazione alla fase a gironi della Conference League, battendo per 3-0 gli ucraini del Polissya. I voti sono ovviamente tutti positivi con una sola significativa eccezione: Moise Kean. Che su due quotidiani su tre tra quelli sportivi riceve un 5 che avrebbe potuto essere ben diverso se non ci fosse stato un episodio che lo esclude dal ritorno. Ecco giudizi sull’attaccante.

LA GAZZETTA DELLO SPORT voto 5: «Sarebbe il migliore, ottimo impatto. Mezzo primo gol dopo 8’ è il suo destro potente, sul secondo vola e mette bene al centro. Ma la gomitata a Sarapii, pur su un fallo, è davvero imperdonabile».

TUTTOSPORT voto 5: «Bravo a provocare l’autogol del portiere dopo 8′ e a mettere lo zampino sul raddoppio quanto ingenuo nella gomitata a Sanapii che gli costa il rosso».

CORRIERE DELLO SPORT voto 6: «Sul gol c’è la sua firma, tecnicamente è autogol del portiere e vabbè, pace. Allora, si traveste da assist-man con il cross per Gosens solo sfiorato da Gudmundosson, poi macchia la serata ideale con lo scatto di nervi sulla tirata di capelli di Sarapii. Rosso e niente ritorno, almeno».

Chi è stato invece il migliore? I pareri sono molto diversi.

GUDMUNDSSON voto 7,5 – É il Corriere dello Sport ad eleggerlo con questa motivazione: «Parte alto, molto alto, di fatto accanto a Kean e punta effettiva, e forse non a caso i primi venti minuti sono i migliori della Fiorentina. Corre tanto, poi centravanti per necessità nella ripresa e segna un gol d’autore».

DE GEA voto 7 – Tuttosport riconosce il contributo del portiere nel successo: «Al 22′ grande parata su Filippov che vale quanto un gol, poi fa il bis su Haiduchyk».

NDOUR voto 7 – La Gazzetta dello Sport lo considera degno di menzione particolare: «Il migliore perché cresce a vista d’occhio. Gioca più alto degli altri in mezzo, lavora tanto e il lancio per Gud è stupendo».