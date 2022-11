Wolverhampton: Lopetegui arriverà solo dal 14 novembre

Lopetegui è il nuovo allenatore del Wolverhampton, ma inizierà ad allenare gli wolves solo dal 14 novembre, durante la sosta mondiale

Lopetegui ha raggiunto un accordo per allenare il Wolverhampton. Ma per il suo esordio in panchina bisognerà aspettare al 26 dicembre, nel boxing day contro l’Everton.

Il tecnico spagnolo si installerà sulla panchina dei wolves solo il 14 novembre, con l’inizio della sosta mondiale. Contro il Brighton e l’Arsenal, in panchina ci sarà ancora Steve Davis, tecnico ad interim.