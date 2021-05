Women’s Champions League: Barcellona campione d’Europa, Chelsea ko

Il Barcellona ha conquistato la Women’s Champions League battendo in finale il Chelsea per 4-0

Il Barcellona ha conquistato la Women’s Champions League battendo in finale il Chelsea per 4-0. Tutto semplice allo stadio Gamla Ullevi di Goteborg per le ragazze blaugrana, che hanno chiuso la pratica nel primo tempo.

Decisivi l’autogol di Leupolz e le reti segnate da Putellas su rigore, Bonmati e Hansen. Dopo cinque anni di dominio europeo da parte del Lione, il Barcellona è tornato meritatamente sul tetto d’Europa.