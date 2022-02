ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Xavi prima del Napoli: «Siamo al completo, gara può cambiare coi cambi». Le parole del tecnico del Barcellona

Xavi ai microfoni dell’Uefa prima di Napoli-Barcellona.

Le sue parole: «Siamo qui con la rosa quasi al completo, tutti quelli che sono in panchina sono pronti. C’è competizione in squadra, stiamo cercando di fare rotazioni e dare freschezza alla squadra. È stato difficile per me scegliere questo undici, tanti giocatori sono pronti, iniziamo così e non molleremo. Nel secondo tempo coi cinque cambi la partita può cambiare».