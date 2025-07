Lamine Yamal, Cosa è successo davvero alla sua festa di compleanno? Il governo spagnolo vuole vederci chiaro… Svelati i dettagli che hanno portato all'apertura di un'inchiesta ufficiale - Calcio News 24

Yamal, ecco una ricostruzione dettagliata con dei dettagli inediti. La retrospettiva della vicenda

Una festa di compleanno che si trasforma in un caso di stato. La celebrazione per i 18 anni di Lamine Yamal, la stella del Barcellona e del calcio spagnolo, è finita al centro di un’indagine ufficiale avviata dal governo di Madrid. Il Ministero dei Diritti Sociali ha chiesto alla Procura e all’Ufficio per la Lotta contro i Crimini d’Odio di investigare su un presunto spettacolo che si sarebbe tenuto durante i festeggiamenti, per verificare se sia stata violata la legge sulla disabilità, che proibisce eventi che denigrino o usino le persone con disabilità come oggetto di scherno.

La polemica, che sta scuotendo la Spagna, nasce dalle immagini della festa, in cui sarebbero state ingaggiate persone affette da nanismo per un intrattenimento ritenuto offensivo. La notizia ha provocato l’immediata reazione di Jesús Martín, Direttore Generale per i Diritti delle Persone con Disabilità, che ha espresso forte preoccupazione: «Ci preoccupa che persone con denaro e potere si sentano impunite. La legge è uguale per tutti, per gli umili e per i potenti». Il timore è l'”effetto emulazione” che un “influencer per i giovani” come Yamal potrebbe generare.

Oltre all’indagine della Procura, l’associazione spagnola per le persone con acondroplasia (ADEE) ha già annunciato “azioni legali e sociali” contro il calciatore, condannando l’evento come una violazione della dignità umana.

La vicenda assume un peso ancora maggiore alla luce della nuova riforma che il governo spagnolo si appresta a varare, che classificherà spettacoli di questo tipo come infrazioni gravi, prevedendo multe fino a un milione di euro. La festa di Yamal, da momento di gioia, è diventata un caso politico e giudiziario che rischia di macchiare l’immagine del giovane campione.