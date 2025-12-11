Yildiz Juventus, il turco è sempre più il trascinatore dei bianconeri: i numeri premiano il numero 10 della Vecchia Signora

Yildiz Juventus, il turco è sempre più un trascinatore dei bianconeri. I numeri confermano come è uno dei migliori a livello europeo

La serata di Champions League contro il Pafos ha rappresentato una tappa fondamentale nella crescita di Yildiz , non solo per la vittoria e la qualificazione, ma soprattutto per la conferma del giovane talento turco come protagonista assoluto. L’assist straordinario servito a David per il raddoppio è stato solo l’ultimo gesto di una stagione in cui il numero 10 bianconero sta dimostrando continuità, qualità e capacità decisiva in ogni partita. La prestazione di Kenan non passa inosservata, e i dati statistici confermano quanto già si percepisce sul campo: il classe 2005 è un unicum nel panorama italiano.

Secondo Opta, Yildiz è l’unico giocatore di Serie A a superare la soglia dei 5 gol e 5 assist in tutte le competizioni della stagione 2025/26 (escluso il Mondiale per Club), con 6 reti e altrettanti passaggi vincenti. Nessun altro centrocampista o attaccante nel nostro campionato è riuscito a combinare in modo così efficace capacità realizzativa e qualità di rifinitura. Kenan non è solo un giocatore da ammirare sul piano tecnico, ma anche una macchina da bonus costante, attorno a cui Luciano Spalletti sta costruendo gran parte delle fortune offensive della squadra.

Il valore di questi numeri diventa ancora più impressionante se confrontato con i principali campionati europei. Tra i big-5, Yildiz risulta il secondo giocatore più giovane a raggiungere la “doppia cifra” mista (gol + assist > 5), preceduto solo da un fenomeno generazionale come Lamine Yamal del Barcellona, classe 2007, autore di 8 gol e 9 assist. Essere l’unico a tenere il passo del talento blaugrana colloca Yildiz nella ristretta élite mondiale dei giovani prodigi, confermando quanto prezioso sia il patrimonio della Juventus in termini di giovani di grande prospettiva.

La crescita di Yildiz è un elemento chiave per il presente e il futuro bianconero. La squadra può contare su un giocatore capace di incidere su più fronti, capace di creare occasioni, finalizzare e dettare i ritmi della manovra offensiva. La sfida contro il Pafos ha ulteriormente messo in evidenza la maturità e la visione di gioco del turco, confermandolo come una pedina insostituibile nel progetto tattico di Spalletti.

In definitiva, la stagione di Yildiz non rappresenta solo un’affermazione personale, ma un segnale chiaro dell’investimento della Juventus sui propri giovani talenti. Il ragazzo turco, già protagonista in Champions, si conferma una delle promesse più solide e concrete del calcio europeo, pronto a diventare un punto di riferimento sia in Italia che sui palcoscenici continentali.