Yildiz Juventus: offerta monstre e rinnovo a lungo termine. In arrivo un nuovo incontro a gennaio

Yildiz Juve, scatta il piano blindatura: proposta record e rinnovo lunghissimo. A gennaio il faccia a faccia decisivo

Il rapporto tra la Juventus e Kenan Yildiz è pronto a vivere una fase di ulteriore consolidamento, alimentato da una fiducia reciproca che ha trasformato il giovane talento turco nel nuovo beniamino dell’Allianz Stadium. La dirigenza bianconera, con l’AD Damien Comolli in prima linea, considera il rinnovo del numero 10 una priorità assoluta e sta accelerando le trattative per respingere le avances sempre più insistenti dei top club europei.

L’effetto Spalletti e la consacrazione da leader

Con Luciano Spalletti in panchina, Yildiz ha compiuto il salto di qualità definitivo. Liberato dai compiti di fascia che ne limitavano la creatività sotto Thiago Motta — che talvolta lo lasciava fuori dall’undici titolare — e Igor Tudor, il classe 2005 ha trovato una collocazione più centrale e vicina alla porta, diventando il vero faro tecnico della squadra. I numeri parlano chiaro: in 7 presenze di campionato ha già realizzato 3 gol e servito un assist decisivo per Cabal nella vittoria contro il Bologna.

I dettagli del nuovo contratto

Per ottenere il via libera dell’entourage guidato dal padre Engin, la Juventus è pronta a un ulteriore investimento, come riportato da Tuttosport:

Ingaggio: proposta in rialzo da 4,5 a 6 milioni di euro più bonus, cifra che lo porterebbe al livello di Jonathan David come giocatore più pagato della rosa.

proposta in rialzo da 4,5 a 6 milioni di euro più bonus, cifra che lo porterebbe al livello di Jonathan David come giocatore più pagato della rosa. Durata: obiettivo estendere il contratto fino al 2031, aggiungendo un anno rispetto alla scadenza attuale.

obiettivo estendere il contratto fino al 2031, aggiungendo un anno rispetto alla scadenza attuale. Incontro decisivo: summit fissato per gennaio, con l’intenzione di chiudere definitivamente l’accordo.

Le big europee alla finestra

La fretta della Juventus è giustificata dal crescente interesse internazionale. In Premier League, Arsenal, Chelsea e Liverpool hanno inviato osservatori più volte negli ultimi mesi. Anche il Real Madrid segue con attenzione l’evoluzione del talento bianconero: Xabi Alonso, che lo apprezza sin dai tempi del Bayern Monaco, lo considera un profilo ideale per il futuro delle Merengues, soprattutto in caso di addio di uno tra Vinicius e Rodrygo.

