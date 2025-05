Zaccagni: «Lazio da Champions anche se molti non lo pensavano. Ho rinnovato e non è stata la cosa più facile. Immobile torna in Italia? Vi dico che...»

Le parole di Mattia Zaccagni, attaccante e capitano della Lazio, sul momento del club biancoceleste e sul suo futuro. I dettagli

Mattia Zaccagni sarà sicuramente uno dei protagonisti di Lazio-Juventus, sfida cruciale per la qualificazione in Champions League. Alla vigilia, l’attaccante biancoceleste ha parlato con il Corriere dello Sport.

LOTTA CHAMPIONS – «É sempre bello far ricredere le persone e ribaltare i giudizi. Se gli addetti ai lavori dicono che resterai fuori dalle prime sei o sette, è un motivo in più per correre forte. Lo pensavo anche in estate. In ritiro avevo visto il mister e una squadra che volevano mettersi in gioco. Esistevano tutti i presupposti per un buonissimo campionato. Il cammino europeo credo sia stato straordinario, anche se restano i rimpianti per come è finito».

AVETE PARLATO NELLO SPOGLIATOIO DELLA RIMONTA DELLA ROMA – «Neanche tanto, ma bisogna dire che hanno fatto qualcosa di incredibile. Sono partiti dalle ultime posizioni e hanno recuperato tantissimi punti a tutti, non solo alla Lazo. Bisogna essere obiettivi, hanno fatto un percorso importante. Noi vogliamo lo stesso arrivare davanti».

LA SCELTA DEL RINNOVO CON LA LAZIO – «Non voglio che passi il concetto di aver scelto la cosa più facile, anzi. Forse ho scelto la cosa più difficile, ma lo volevo. Mi sentivo di essere pronto per una responsabilità superiore, non volevo diventare un numero. Ci pensavo anche molti mesi prima di firmare. Sono stato sempre chiaro con i miei procuratori. La mia prima scelta era la Lazio. Poi, è chiaro, le cose si fanno in due. Se non fossero avvenute certe dinamiche, mi sarei guardato intorno».

LA SQUADRA É NERVOSA – «Non dobbiamo cadere in questo, dobbiamo andare oltre. Lo so, a volte è snervante. Parlo anche di me. Mi è capitato in più di una partita, non solo quest’anno. Subisco una quantità di falli dallo stesso difensore per tutta la partita. Poi, al primo fallo che commetto, vengo ammonito. É qui che esce il nervosismo».

RESTARE CALMI – «Lo devo fare per me e da capitano anche quando succede ai miei compagni. In campo bisogna veramente mantenere un equilibrio mentale di alto livello».

IMMOBILE TORNERA’ IN ITALIA – «L’ho sentito pochi giorni fa, ma non ho affrontato il discorso, non gliel’ho chiesto. In ogni caso penso che ancora Ciro ne abbia, dovunque giochi».