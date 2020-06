Zanardi, il messaggio del Bologna: «Siamo tutti con te!»

Brutto incidente che ha visto coinvolto Alex Zanardi che al momento si trova all’ospedale di Siena in gravi condizioni

Una notizia che non avremmo mai voluto leggere. Alex Zanardi questo pomeriggio è stato coinvolto in un bruttissimo incidente con la sua handbike e attualmente si trova in ospedale in gravi condizioni.

Tantissimi sono i messaggi di solidarietà che sono stati recapitati al campione e tra questi non poteva mancare quello del Bologna, città natia di Zanardi: «Forza Alex! Tutta Bologna è con te».