Zaniolo scendendo in campo nella sfida tra Roma e Real Madrid esordirà in Champions prima che in Serie A come De Rossi

Per Nicolò Zaniolo quest’anno è certamente il più importante della sua breve carriera. Il giocatore cresciuto nel vivaio dell’Inter, passato in estate alla Roma all’interno dell’operazione che ha portato Nainggolan in nerazzurro, ha battuto ogni record in termini di presenze. Il centrocampista giallorosso non ha ancora giocato un minuto in Serie A ma in compenso è già stato convocato dalla Nazionale maggiore di Roberto Mancini e presto esordirà in Champions League. L’allenatore Di Francesco infatti intende schierarlo questa sera nella sfida casalinga contro il Real Madrid. Un debutto non certo semplice per un ragazzo di appena 19 anni che non è mai sceso in campo nel campionato italiano.

Zaniolo seguirà le orme di grandi giocatori come il suo capitano Daniele De Rossi. Anche il veterano giallorosso infatti esordì in Champions a 18 anni nella sfida contro l’Anderlecht del 2001 senza aver mai calcato i campi della Serie A. Lo stesso è capitato anche a Cristiano Ronaldo. Il fenomeno juventino scese in campo nella massima competizione europea con la maglia dello Sporting Lisbona nei preliminari del 2002 contro l’Inter ma non aveva ancora giocato in campionato.