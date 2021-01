Zapata: «Classifica? Guardiamo passo dopo passo. Contento per i gol»

Duvan Zapata ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Sassuolo: queste le parole dell’attaccante colombiano

«Siamo ripartiti benissimo. Loro sono una grande squadra ma noi l’abbiamo messa in grossa difficoltà. Sono contento per i gol ma soprattutto sono felice per la prestazione della squadra. Noi siamo sempre gli stessi, delle volte molliamo un pochino ma oggi era importante vincere e ci siamo riusciti. Appena arrivato in Italia sono stato vicino al Sassuolo, ma poi alla fine l’aveva spuntata il Napoli. Per la classifica guardiamo passo dopo passo. Ora la testa va subito al Parma»