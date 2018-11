Zapata stuzzica: «Vogliamo vincere con la Juve…magari con un gol di Higuain»

Il difensore colombiano Cristian Zapata ha parlato ai microfoni di Sky Sport della prossima sfida contro la Juve

Intervistato da Sky Sport, Cristiano Zapata ha parlato della prossima sfida che vedrà impegnati i rossoneri contro la Juventus nel posticipo di domenica sera: «La Juve è una squadra forte in tutti i reparti. Ha giocatori devastanti, ed è una squadra completa. Bisogna essere coraggiosi per giocare questo tipo di gare: sappiamo che affrontiamo la squadra più forte della Serie A e anche d’Europa». Dovrebbe essere della partita anche il grande ex Gonzalo Higuain, che sta bene ed è molto motivato: «Higuain sta bene, oggi si è allenato e sicuramente è molto motivato per giocare questa partita. Sarebbe bello se potesse fare gol e se grazie a quel gol riuscissimo a vincere».

Zapata, che giocherà titolare contro la Juve, dovrà tentare di fermare Cristiano Ronaldo che già ha affrontato ai tempi del Villareal: «Ronaldo è un calciatore che fa male appena ha un piccolo spazio a disposizione. Io l’ho marcato ai tempi del Villarreal, in quell’occasione contro il Real Madrid facevo il terzino. Mi ricordo che in quella partita non mi sono staccato da lui, alla fine era anche un po’ arrabbiato. E’ un giocatore fuori dal normale».