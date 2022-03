Atalanta, Zappacosta: «Vittoria che fa morale. Malinovskyi? Qui c’è un gruppo…»

Davide Zappacosta, terzino dell’Atalanta, ha parlato al termine della vittoria contro il Leverkusen ai microfoni di Sky Sport:

LA PARTITA – «Il rammarico più grande è quello di non aver vinto con più margine, ma la partita di stasera per noi è stata una bella iniezione di fiducia. Abbiamo affrontato una squadra con tanta qualità. Ora dovremo andare in Germania a giocare con la stessa mentalità di questa sera»

MEGLIO SQUADRE COME IL LEVERKUSEN CHE LA ROMA – «Sicuramente quando giochi con squadre più chiuse è più difficile giocare, stasera ci pressavano tanto ma l’abbiamo preparata bene».

SITUAZIONE MALINOVSKYI – «In questo momento la situazione non è facile per nessun. Le persone più colpite come Malinovskyi e Miranchuk la stanno soffrendo in maniera particolare ma hanno vicino un gruppo molto unito. Hanno una bellissima amicizia e sarebbe da far vedere alle persone che stanno combattendo senza senso»