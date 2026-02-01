Zaragoza Roma, dialoghi in corso col Bayern Monaco: giallorossi in attesa del via libera! C’è già l’accordo col calciatore spagnolo

La Roma rompe gli indugi e preme decisamente sull’acceleratore per chiudere il colpo Brayan Zaragoza. Le ultime ore sono state decisive per avvicinare sensibilmente l’esterno offensivo spagnolo alla Capitale. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, nella notte è stato compiuto un passo fondamentale: la dirigenza dei Giallorossi ha raggiunto un accordo totale con il giocatore. Il classe 2001, attualmente in prestito nella Liga spagnola ma di proprietà del Bayern Monaco, ha dato il suo via libera entusiasta al trasferimento, desideroso di intraprendere questa nuova avventura.

Questa operazione di mercato nasce da una precisa e forte richiesta di Gian Piero Gasperini. Il tecnico di Grugliasco, pur avendo già accolto in questa sessione rinforzi di spessore come l’attaccante olandese Donyell Malen e il giovane talento Robinio Vaz, non si accontenta. L’allenatore dei Capitolini ritiene necessario un ulteriore sforzo per completare il pacchetto avanzato con un profilo specifico: un’ala elettrica, capace di saltare l’uomo con costanza e garantire quella imprevedibilità nell’uno contro uno fondamentale per il suo gioco offensivo. Zaragoza rappresenta, in questo senso, l’identikit perfetto condiviso da tecnico e società.

Ora la partita si gioca sui tavoli dirigenziali. In mattinata sono andati in scena nuovi, fitti contatti tra la Lupa e la società tedesca per trovare la quadra definitiva. I Bavaresi continuano a vantare la proprietà del cartellino e mantengono richieste economiche elevate, ma la Roma sta lavorando incessantemente per costruire un’operazione sostenibile, studiando formule e condizioni che possano soddisfare tutte le parti in causa. L’obiettivo è limare gli ultimi dettagli nelle prossime ore per ottenere l’ok formale dal club tedesco: con il sì del calciatore già in tasca, manca solo questo tassello per far viaggiare il ragazzo verso l’Italia.

