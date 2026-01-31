Connect with us

Calciomercato

Calciomercato Roma, virata su Zaragoza: ecco la prima offerta per l’ala del Celta Vigo!

Published

5 ore ago

on

By

Zaragoza

Calciomercato Roma, virata su Zaragoza: ecco la prima offerta per l’ala del Celta Vigo! Il piano d’azione dei giallorossi

La Roma rompe gli indugi per l’esterno offensivo. Secondo Fabrizio Romano, i Giallorossi hanno presentato una proposta formale per Bryan Zaragoza, ala classe 2001 attualmente in forza al Celta Vigo ma di proprietà del Bayern Monaco. La trattativa è complessa e corre su un doppio binario: serve un indennizzo ai galiziani per interrompere il prestito in corso e un nuovo accordo con i bavaresi sulla base di un trasferimento temporaneo con diritto di riscatto. Il giocatore spagnolo ha già dato il suo assenso, desideroso di approdare alla corte dei Capitolini.

CALCIOMERCATO ROMA – «🚨🟡🔴 L’AS Roma ha ora inviato una proposta formale per ingaggiare Bryan Zaragoza dal Celta Vigo! L’ala spagnola è desiderosa di trasferirsi.
Sono in corso le trattative per interrompere il prestito con pagamento della quota al Celta… e un nuovo prestito con opzione di acquisto offerta al Bayern.
Colloqui in corso».

Ultime notizie Calcio Estero
