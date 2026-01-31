Calciomercato
Calciomercato Roma, virata su Zaragoza: ecco la prima offerta per l’ala del Celta Vigo!
Calciomercato Roma, virata su Zaragoza: ecco la prima offerta per l’ala del Celta Vigo! Il piano d’azione dei giallorossi
La Roma rompe gli indugi per l’esterno offensivo. Secondo Fabrizio Romano, i Giallorossi hanno presentato una proposta formale per Bryan Zaragoza, ala classe 2001 attualmente in forza al Celta Vigo ma di proprietà del Bayern Monaco. La trattativa è complessa e corre su un doppio binario: serve un indennizzo ai galiziani per interrompere il prestito in corso e un nuovo accordo con i bavaresi sulla base di un trasferimento temporaneo con diritto di riscatto. Il giocatore spagnolo ha già dato il suo assenso, desideroso di approdare alla corte dei Capitolini.
🚨🟡🔴 AS Roma have now sent formal proposal to sign Bryan Zaragoza from Celta Vigo! The Spanish winger, keen on the move.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 31, 2026
Negotiations ongoing to break loan with fee paid to Celta… and new loan with buy option clause offered to FC Bayern.
Talks underway. pic.twitter.com/Aj3Q3QQJDu
