Calciomercato Roma, virata su Zaragoza: ecco la prima offerta per l’ala del Celta Vigo! Il piano d’azione dei giallorossi

La Roma rompe gli indugi per l’esterno offensivo. Secondo Fabrizio Romano, i Giallorossi hanno presentato una proposta formale per Bryan Zaragoza, ala classe 2001 attualmente in forza al Celta Vigo ma di proprietà del Bayern Monaco. La trattativa è complessa e corre su un doppio binario: serve un indennizzo ai galiziani per interrompere il prestito in corso e un nuovo accordo con i bavaresi sulla base di un trasferimento temporaneo con diritto di riscatto. Il giocatore spagnolo ha già dato il suo assenso, desideroso di approdare alla corte dei Capitolini.

🚨🟡🔴 AS Roma have now sent formal proposal to sign Bryan Zaragoza from Celta Vigo! The Spanish winger, keen on the move.



Negotiations ongoing to break loan with fee paid to Celta… and new loan with buy option clause offered to FC Bayern.



Talks underway. pic.twitter.com/Aj3Q3QQJDu — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 31, 2026

CALCIOMERCATO ROMA – «🚨🟡🔴 L’AS Roma ha ora inviato una proposta formale per ingaggiare Bryan Zaragoza dal Celta Vigo! L’ala spagnola è desiderosa di trasferirsi.

Sono in corso le trattative per interrompere il prestito con pagamento della quota al Celta… e un nuovo prestito con opzione di acquisto offerta al Bayern.

Colloqui in corso».

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno