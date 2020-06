Zenga su Cragno: «I portieri sono i più penalizzati in questa sosta»

Walter Zenga ha fatto il punto della situazione in casa Cagliari: le dichiarazioni del tecnico rossoblù in vista della Serie A

Walter Zenga, allenatore del Cagliari, è intervenuto ai microfoni di Radiolina per fare il punto della situazione in casa rossoblù. Ecco le dichiarazioni raccolte da cagliarinews24.com.

CRAGNO – «Per lui è come se riniziasse da capo. I portieri sono i più penalizzati in questa sosta. Quando ero allenatore del Crotone e opinionista televisivo, ho sempre detto che i portieri che più di tutti mi hanno impressionato in Italia, tolto Donnarumma, erano Cragno e Meret. Alessio arrivava da un infortunio importante. Era tornato, non ha giocato l’ultima partita contro la Roma e poi c’è stata l’interruzione. Ora lui si sta allenando con grande impegno e attenzione. Questo è quello che interessa ai club. Dovendo giocare ogni tre giorni titolari e riserve ce ne saranno pochi, la fortuna di un allenatore – o meglio l’applicazione delle conoscenze – è saper usare i propri calciatori sempre al 100%».