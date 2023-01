Zidane ad un trivio: Juve, Real Madrid o PSG?

Zinadine Zidane è alla ricerca di una nuova panchina e le favorite sono tre: la Juve, il ritorno a Madrid o l’approdo al PSG

Zinadine Zidane è alla ricerca di una nuova panchina e L’Equipe fa il punto della situazione del tecnico, indicando come ci siano tre squadre che potrebbero fare sul serio.

La prima è la Juve: un ritorno in bianconero come allenatore è una opzione allettante per il francese. Possibile anche un ritorno alla panchina del Real Madrid per la terza volta in carriera. Non è da escludere anche un approdo al PSG, ma in questo caso, il quotidiano francese parla di alcune richieste del tecnico per ristrutturare in maniera sostanziale la squadra.