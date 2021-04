Zidane, decisione presa dopo l’addio al Real Madrid: le ultime

Dalla Spagna: Zidane non avrebbe tra le sue priorità la panchina della Juventus in caso di addio al Real Madrid. Le ultime

Momento delicato per Pirlo sulla panchina della Juventus, con i rumors che accostano nuovamente Allegri alla guida dei bianconeri.

Un altro pallino del presidente Agnelli è Zinedine Zidane, ma il tecnico francese non avrebbe tra le sue proprietà il club bianconero in caso di addio al Real Madrid a fine stagione come riporta la testata Todofichajes.com. In cima ai desideri di ‘Zizou’ ci sarebbe infatti la Francia per il dopo Deschamps.

