Futuro Zidane, Hermel: «Niente Inghilterra, magari Germania o Italia»

Frederic Hermel, giornalista francese, ha parlato ai microfoni di RMC Sport riguardo al futuro di Zidane

Frederic Hermel, giornalista francese, ha parlato ai microfoni di RMC Sport riguardo al futuro di Zidane. Le sue dichiarazioni:

«Posso assicurarvi che Zizou è sul mercato ed ha molta voglia di allenare. Mi ha sempre detto che allenare in Inghilterra non gli interessa. Al contrario, per quanto riguarda un futuro in Italia o in Germania…perché no»