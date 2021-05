«Zidane lascerà il Real Madrid a fine stagione»: rivelazione dalla Spagna

Zinedine Zidane lascerà il Real Madrid a fine stagione? In Spagna sono sicuri: ecco gli scenari che si aprono per il futuro del tecnico

Zinedine Zidane lascerà il Real Madrid a fine stagione? In Spagna, Telemadrid è sicura: il tecnico a fine stagione saluterà i Blancos magari con una Liga in più in bacheca.

Carriera fino ad ora scintillante per Zidane in panchina che avrebbe due grandi proposte davanti a sè: il ritorno alla Juve, ma da allenatore, o il ruolo da commissario tecnico della Nazionale francese.