ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Oleksandr Zinchenko, centrocampista del Manchester City, attacca Putin tramite i propri canali social: il duro messaggio

Anche Oleksandr Zinchenko si scaglia contro Vladimir Putin. L’esterno del Manchester City, sui social, aveva postato una foto in cui sperava in “una morte lenta e dolorosa” per il presidente russo.

Il messaggio è poi sparito, rimosso da Instagram come ha dichiarato il calciatore.